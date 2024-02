Maaaring ipasa ng Senado bago ang Valentine’s Day ang panukala para sa dagdag na P100 sa minimum wage ng mga mang-gagawa sa pribadong sektor.

Sinabi ni Senador Nancy Binay na magandang regalo ito sa mga manggagawa sa Valentine’s Day.

“Sa akin baka magandang pa-Valentines gift sa ating mga kababayan itong P100 minimum wage increase,” ani Binay sa in-terview ng DWIZ nitong Sabado. “Baka this week kaya na itong aprubahan.”

Noong nakaraang linggo ay isinalang na sa plenaryo ng Senado ang panukalang dagdag na P100 para sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa.

Nasa 4.2 milyong manggagawa ang tinatayang makikinabang sa isinusulong ng tagapangulo ng Se¬nate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa ilalim ng Senate Bill No. 2534.

Mula sa orihinal na panukalang P150 na dagdag-arawang sahod inirekomenda ng komite ang hala¬gang P100 dahil halos la-hat ng regional wage boards ay naglabas na noong nakaraang taon ng kautusan na nagtatakda ng pagtaas ng arawang suweldo mula P30 hanggang P90.

Sabi ni Sen. Binay, sa mga nagdaang survey ay top 3 ang isyu ng wage increase sa mga respondent.

Nagbabala naman ang Department of Labor and Employment na maraming maliliit na negosyo ang mahihirapan ang P100 wage increase.

“Medyo may kabigatan po. Dahil out of more or less one million na registered existing businesses sa atin, mahigit 900,000 nasa kategorya ng micro, small, and medium enterprises,” saad ni Secretary Bienvenido Leguesma sa interview ng Dobol B TV.

Ang mahalaga daw ngayon, ani Laguesma, ay ang paglikha ng maraming trabaho

“Kasi po kapag nakikita namin na ang mga hanapbuhay ay higit kaysa doon sa mga naghahanap ng hanapbuhay, puwedeng maglaro ‘yong tinatawag natin na market forces,” wika ng DOLE Secretary.