Takam na takam sa isa’t isa: Beauty Gonzalez, Kelvin Miranda nakakakilig landian, lampungan

Ang daming kinilig sa paandar, pasabog nina Beauty Gonzalez at Kelvin Miranda!

Kung sa tingin niyo ay hanggang magkapatid na lang sila sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ at hindi na sila magiging magdyowa pa sa harap ng kamera, nagkakamali kayo.

Aba, heto nga at muli na naman silang maglalandian sa harap ng kamera, sa pelikulang ‘After All’ na dinirek ni Adolf Alix, Jr.

Sa teaser pa lang ng pelikula, hayun nga at tila takam na takam na silang magtukaan, ha!

Panalong-panalo sa mga fan `yung naglalampungan ang kanilang mga ilong, at halos langhap na langhap na nila ang hininga ng isa’t isa, ha!

Kulang na lang ay maglapat na talaga ang kanilang mga labi. Pero feeling ng mga faney, sa pelikula ay totodo rin sa laplapan ang dalawa.

At heto nga ang nakakakilig na reaksyon ng mga faney:

“Miss Bridgette pa lang umaapaw na chemistry nila.”

“Omg meron sila ulit pelikula. Bet na bet ko ang tandem nila.”

“Ang lakas ng chemistry nina Beauty, Kelvin, ha!”

“Buhay na naman ang KelTy o BeauKel o VinTy heart ko!”

“Ang tagal kong hinintay na mapanood ulit sila bilang magdyowa.”

“Nakakakilig talaga sila, grabe.”

“Ang sarap nila panoorin na naglalandian.”

Well, in fairness, iba rin talaga ang dating ng lambingan, landian, lampungan, harutan nina Kelvin at Beauty, eh! Huling-huli ang kiliti ng mga faney.