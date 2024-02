Superhawk babantayan

NAKATAKDANG rumampa sa pista ang kabayong si Superhawk para lahukan ang Philracom Rating Based Handicapping System na gaganapin sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Tiyak na mapapalaban si Superhawk sa limang tigasing kabayong kasali sa distansiyang 1,400 metro.

Sasakyan ni jockey ME De Ocampo, makakatagisan ng bilis ni Superhawk sina Sinag, Happy Maggie, Manila Boy, Queen Margaux at Honey Ryder.

May added prize na P15,000 na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Base sa komento ng mga karerista, posibleng maging karibal ni Superhawk sa asam na panalo ay sina Sinag at Happy Maggie, na gagabayan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

Kukubra rin ang winning horse owner ng karagdagang P11,000 premyo, habang P4,500 ang ibubulsa ng breeder ng mananalong kabayo at P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado kaya medyo mahaba ang paglilibang ng mga karerista.

(Elech Dawa)