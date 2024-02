Speaker ipinagtanggol ng Kamara laban sa Senado 

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong nakaraang Lunes, inaprubahan ng House of Representatives ang resolusyong nagtatanggol kay Speaker Martin Romualdez gayundin sa integridad at dangal ng Kongreso laban sa matinding pag-atake ng Senado.

Isa ang inyong lingkod sa 288 mambabatas na lumagda sa House Resolution (HR) No. 1562 na pinagtibay sa plenary session noong Lunes.

Bilang pangulo ng Party-list Coalition Foundation, Inc. at Chairman ng Ako Bicol Party-list, mariin kong sinusuportahan ang House Resolution (HR) No. 1562 upang ipagtanggol si Speaker Romualdez pati na ang institusyon laban sa walang tigil na pagbatikos ng mga Senador.

Nakasaad sa resolusyon na bagamat bahagi ng malusog at gumaganang demokrasya ang kritisismo, hindi mapapalampas ng Mababang Kapulungan ang mga alegasyon ng Senado na nagpapahina sa independence ng House of Representatives.

Ang confrontation tactic na ginamit ng Senado ay nakakapinsala sa diwa ng cooperative governance at tiwala ng publiko sa parliamentary process.

Sa harap ng walang batayang akusasyon na mga congressmen sa pangunguna ni Speaker Romualdez daw ang utak sa likod ng People’s Initiative, ipinaglaban ng ating Speaker ang integridad at dangal ng Mababang Kapulungan nang walang patama sa mga senador bilang paggalang sa isang co-equal legislative body.

Humahanga ako sa pagharap ni Speaker Romualdez sa sitwasyon kaya naman hindi matitibag ang commitment ko sa kanya at buong puso ang aking suporta sa kanyang liderato.

Samantala, gusto kong ibahagi sa inyo ang ibang aktibidad at sinuportahan ng Ako Bicol Party-list nitong mga nagdaang araw.

Isa rito ang Lecture and Forum on Data Privacy Act na ginanap noong Enero 27, 2024 sa IBP Camarines Sur Hall, Naga City. Dinaluhan ito ng 125 participants kung saan 65 ang mula sa media, partner agencies tulad ng Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP) at 60 naman mula sa IBP Camarines Sur.

Inorganisa at pinangunahan ang seminar ng Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) Camarines Sur, Radyo Natin Naga City Station Manager Marife Mariscal kasama ang Integrated Bar of the Philippines (IBP) Camarines Sur.

Tinalakay sa seminar ang Data Privacy Act, news gathering, writing and reporting sa pangunguna ni Mark Bongat, dating TV reporter at kasalukuyang college instructor sa Unibersidad De Sta. Isabel, at Resource Speaker Atty. Juan Paolo Fajardo, Deputy Director ng Legal Aid Bicolandia.

Nagbigay din ng mensahe sa aktibidad ang ating kasamahang si Ako Bicol Congressman Atty. Jil Bongalon. Suportado ng Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng inyong lingkod at Congressman Bongalon ang pagtataguyod ng Data Privacy at malayang pamamahayag.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol Party-list sa pagkakataong ibinigay ng KBP at IBP Camarines Sur sa pag-imbita sa ganitong aktibidad, sa Gardenia Bakeries Phil., Inc. at sa Emperador Distillers, Inc.

Sa kabilang dako, kami naman ay lubos na nakikiramay sa mga naging biktima ng sunog sa Daraga, Albay kamakailan.

Kaya naman po naghatid ng tulong at burial assistance ang Ako Bicol Party-list sa mga kaanak ng pamilyang nasunugan at namatayan upang kahit paano’y maibsan ang kanilang paghihirap.

Personal na nagtungo ang Ako Bicol Party-list sa Brgy. Kilicao, Daraga, Albay kung saan nakaburol ang mga biktima, at ipinaabot ang mga dalang grocery packs sa mga naulila. Nasawi sa sunog ang mag-live in partner at ang tatlo nilang anak na may edad 9-anyos, 5-anyos at 11 buwan, habang nakaligtas ang 14-anyos nilang anak na nanuluyan noon sa kanyang lolo at lola.

Naging katuwang natin sa pagbabahagi ng burial assistance ang Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Tandaan po ninyo na laging handa ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list na tumulong sa mga nangangailangan. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!