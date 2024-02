Renz Gelig runner-up sa Street Skateboarding

ITINANGHAL ang 19-anyos na si Renz Gelig bilang pinakamahusay na Filipino skateboarder sa kauna-unahang Southeast Asian Street Skateboarding Competition na ginanap sa Baler, Aurora.

Si Gelig, na ipinagmamalaki ng Lapu-Lapu City, ay pumangalawa sa men’s finals na may kabuuang iskor na 197.16 puntos, sa likod ni Jarudet Sae Jao ng Thailand, na naging kampeon sa kabuuang best effort na 203.42 puntos.

Isa pang national team standout na si Mak Feliciano ay pumangatlo na may 194.22 puntos, kasunod ang mga kababayan na sina Justine Estenzo sa fourth, John Lenard Ravanera (5th), Jovencito Ancheta (7th) at John Flory Panugalinog (8th).

Samantala, ang Tokyo Olympian at 2018 Asian Games gold medalist na si Margielyn Didal ay nagkasya sa ikatlong puwesto sa women’s finals, matapos magtala ng 128.62 puntos, sa likod ni Vareeraya Sukasem ng Thailand na may golden score na 170.38 puntos at silver winner na si Nathtiyabhorn Nawatikwong na may 150.88.

Ang ibang Filipina athletes na sina Christiana Means ay fifth may 84.81 iskor, habang si Cindy Lou Serna ay sixth na may 58.02 puntos.

(Lito Oredo)