Power Chargers kulang pa sa amuyan – Michelle Cobb

GAGAWING leksiyon ni Akari Chargers playmaker at team captain Michelle Cobb ang panibagong pagkabigong nalasap sa katatapos lang na mini-tournament sa 7th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 20.

Hindi pinalad ang Chargers na maiselyo ang panalo laban sa collegiate team na Adamson University (AdU) Lady Falcons nang kapusin ang koponan sa fifth set para malasap ang 19-25, 27-29, 25-21, 25-23, 9-15 kabiguan sa katatapos lang na Akari Cup nitong Miyerkoles ng hapon sa Adamson gymnasium.

Sinubukang maghabol ng Akari matapos mameligrong mawalis upang maipuwersa ang deciding set para sa winner-take-all finals.

Gayunman, nanatiling kalmado ang 24-anyos na setter sa naging kahinatnan ng laro, upang magsilbing aral sa mga naging pagkakamali sa kabuuan ng laro na kanilang mababago sa itatakbo ng mga laro sa PVL.

Wala umanong maaaring maging anumang dahilan o palusot sa nakuhang pagkatalo na naglaro wala ang twin towers na sina Dindin Santiago-Manabat at Celine Domingo kontra sa batang-batang grupo ng Adamson na naghahanda naman para sa nalalapit na pagbubukas ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Pebrero 17.

Isa sa mga napansin ni Cobb ang kakulangan sa tagal ng pagsasama ng Akari at Lady Falcons na maituturing na isa sa mga dahilan ng hindi maayos na mga diskarte sa loob, ngunit hindi umano magagamit na rason para sa lumabas na resulta ng laro ng koponan.

“Marami kaming natutunan sa game na ito kasi first of all, down kami ng two sets. Doon namin talaga makikita kung ano ‘yung mga real-life situations na kung paano namin i-overcome ‘yun. So importante sa amin ‘yung experience na ‘yun. Na-experience namin ‘yun dito,” pahayag ng dating De La Salle University (DLSU) Lady Spikers playmaker sa One Sports.

Unti-unti ring sumasabay sa pagbabago sa koponan mula sa pag-alis ng dating head coach na si Jorge Souza de Brito ang bagong sistemang pinapatakbo ni interim coach Raffy Mosuela, at ang mga bagong hugot na sina spiker Grethcel Soltones at libero Maxine Juangco, na humalili sa puwesto ni dating ace floor defender Justine Jazareno, na nagdadalang-tao.

Magsisilbing malaking batayan ang naging resulta sa mga dadaang pang mga aksiyon na kakaharapin ng koponan sa PVL, upang hindi na maulit ang naturang karanasan.

