Sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi ng pribadong sektor na ituloy ang training ng mas maraming healthcare at information technology (IT) workers, at obligahin ang mga ito na magtrabaho muna sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon sa Pilipinas bago payagang mag-abroad.

Naniniwala kasi ang Private Sector Advisory Council (PSAC) na sa ganitong paraan ay hindi makakaranas ang bansa ng kakulangan ng mga manggagawa sa healthcare at IT sector.

“We have to come up with some kind of a strategy wherein, let’s say, you provide scholarships and then the scholarship agreement includes that you stay three years. After that then they are free to go,” sabi ni Pangulong Marcos sa pulong ng PSAC noong Huwebes, Pebrero 8.

Kaya nagkakaroon aniya ng “brain drain” sa healthcare at IT sector dahil dumarami ang mga Pilipino na nais magtrabaho sa ibang bansa para sa mas malaking kita.

Iminungkahi rin ng PSAC sa Pangulo na isulong ang naunang direktiba nito at iprayoridad ang plano ng Department of Health na makipagnegosasyon sa ibang mga bansa tulad sa Canada, Amerika at Australia para mag-adopt ng ospital o paaralan at mamuhunan sa pag-aaral ng mga medical student.

Kapag nakatapos ang mga estudyante ay magtatrabaho muna ang mga ito ng kahit dalawang taon sa bansa bago payagan mag-abroad.

