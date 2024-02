Hindi hahadlangan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos ang pagsulong ng Charter change (Cha-cha) kung ito’y pagbabago lamang sa mga probisyon ng 1987 Constitution na mayroong kinalaman sa ekonomiya.

Sa kanyang talumpati sa Constitution Day na isang aktibidad ng Philippine Constitutional Association, nilinaw ng Pangulo ang kanyang posisyon ukol sa isyu ng Cha-cha at binigyang-diin na sang-ayon siyang isulong ito kung para sa ekonomiya.

“I want to make it clear: This administration’ position in introducing reforms to our Constitution extends only to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country’s economy. Nothing more,” pahayag ng Pangulo.

Sang-ayon si Pangulong Marcos na magkaroon ng “healthy and democratic debate” sa Cha-cha upang malaman ng taumbayan ang mga isyu lalo pa at nakataya rito ang pag-unlad ng bansa.

“I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people,” dagdag pa ng Pangulo.

(Aileen Taliping)