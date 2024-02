Kevin Durant, Bradley Beal pakners sa atake ng Suns

UMISKOR ng 31 si Kevin Durant, sinegundahan ng 30 ni Bradley Beal, at pinatahimik ng Phoenix Suns ang ini-host na Utah Jazz 129-115 Huwebes ng gabi.

Absent sa Suns si Devin Booker (sore left hip), rumesponde ng 19 points mula 7 of 8 shootng si Eric Gordon. May 8 points at career-high 14 assists pa si Grayson Allen na umako sa puwesto ni Booker bilang ballhandler.

Hindi umubra ang 22 points ni Lauri Markkanen, 21 ni John Collins at 19 ni Collin Sexton sa Jazz. Umayuda ng 13 off the bench si Jordan Clarkson.

Mula opening tipoff hanggang final buzzer na nasa unahan ang Phoenix na humarurot agad ng 40-28 lead sa first quarter sa likod ng 19 markers ni Durant mula 8/13 shooting.

Naibaba ng Utah sa 75-66 sa break at 81-78 sa kaagahan ng third, nagkasa ng 13-0 run ang Suns tampok ang 3 ni Gordon para kontrolin ang laro. Malayo na ang Suns 109-90 papasok ng fourth.

Nag-retool sa bench ang Suns sa pagkuha kina Royce O’Neale mula Brooklyn Nets at David Roddy galing Memphis Grizzlies.

Sa trade deadline, hinugot din ng Utah sina Kevin Knox II, Kira Lewis Jr. at Otto Porter, Jr.

Nalambat naman ng Philadelphia 76ers si sharpshooter Buddie Hield mula sa Indiana Pacers, ayon sa ulat ni Adriwan Wojnarowski ng ESPN.

Sa hiwalay na report ni Keith Pompey ng Philadelphia Inquirer, ipinalit ng Sixers si wing Furkan Korkmaz, ang expiring contract ni Marcus Morris, tatlong second-round picks at $1.5 million cash sa Indiana.

Si Hield muna ang aasahan ng Philly sa puntusan habang nagpapagaling si MVP Joel Embiid na inoperahan sa tuhod.

Mula isang buwang mawawala si Embiid.

(Vladi Eduarte)