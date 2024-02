Jennylyn, Xian magpapakilig sa Pampanga

Ang bongga naman nina Jennylyn Mercado at Xian Lim!

Hindi na lang sa serye sila magpapakilig, dahil dadayuhin na rin nila ang Pampanga para magbigay ng happy moments sa mga Pampangueño.

Yes, gorabels nga ang dalawa ngayong Sabado (Feb. 10) sa Pampanga para maghandog ng mga sorpresa.

Balik daw muna sa present ang mga bida ng ‘Love. Die. Repeat.’ para magpakilig sa Kapuso Mall Show na gaganapin sa Jumbo Jenra Apalit Mall, Apalit, Pampanga sa ganap na 4 ng hapon.

Kasama pa nilang magpapasaya at maghahatid ng good vibes sina Mike Tan, Valeen Montenegro. Kaya tiyak daw na bubusugin nila ng pagmamahal at ‘di matatawarang entertainment ang mga fans mula sa Culinary Capital of the Philippines.

Samantala, tuloy naman ang pag-abot ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng baha sa Davao de Oro.

Ang pagbaha sa mga bayan ng Nabunturan, Monkayo, at Pantukan ay dala ng sunud-sunod na pag-ulan dulot ng shear line. Kabilang sa mga nasira ang mga pananim, at nakapinsala rin sa livestock at poultry.

Kaya agad na tumugon ang GMA Kapuso Foundation. Sa ilalim ng Operation Bayanihan Project, umabot na sa 6,000 indibidwal ang nabigyan ng relief goods.

Para sa mga gustong mag-donate, bisitahin lamang ang https://www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate.

(Dondon Sermino)