James Yap palit-numero sa Blackwater Bossing

HINDI pa tapos ang PBA career ni James Yap.

Kinuha ng Blackwater ang seven-time champion at two-time MVP, pinapirma ng one-year contract.

Noong nakaraang buwan, binitawan na si Yap ng Rain or Shine – ang team niya mula 2016 nang i-trade ng Star Hotshots para kay Paul Lee. Kasama siya sa grandslam team ni coach Tim Cone sa Hotshots noong 2013-2014.

Mag-42 na si Yap sa February 15.

May ibubuga pa rin ang tuhod ni Yap, inaasahang pasok agad sa rotation ni coach Jeff Cariaso sa Bossing lalo’t nawala si Baser Amer.

Dadalhin niya ang moniker na Big Game James sa nagpapalakas na Blacwater.

Hindi lang opensa ni Yap ang mapapakinabangan. Kasama na ang kanyang veteran presence at siyempre ay ang hatak pa rin niya sa fans.

Pero bibitawan na ni Yap ang dati niyang No. 18 kung saan siya nakilala mula noong magsimula sa basketball, dala sa college days niya sa UE hanggang umakyat sa PBA sa Purefoods franchise at Rain or Shine.

Dahil No. 18 na si Troy Rosario sa Bossing, magpapalit ng numero si Yap.

“Farewell Eighteen… the jersey number I’ve always had since I started playing serious basketball… from Hua Siong College Ioilo, to UE, to PBL, and then PBA. I guess it’s safe to say that this number will always be a part of me, my career, my whole life,” caption ni Yap sa photo niya sa Instagram na nakasuot ng RoS No. 18.

No. 15 na siya sa Blackwater.

“Say hello to your new Bossing. James Yap, number 15,” aniya pa.

Sa kanyang huling conference sa Painters, naka-tatlong games si Yap (one start), nag-average ng 5.0 points mula 41 percent shooting sa higit 9 minutes.

“As I move into a new team, a number will be given to me. Sana suportahan niyo pa rin ako, wala naman magbabago… iiwanan ko lang ang number 18, pero hindi ang basketball,” bahagi pa ng post ni Yap.

(Vladi Eduarte)