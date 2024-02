Himala sa Davao landslide: Bata nahukay nang buhay

ISANG himala ang nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya ng mahigit sa 100 pang nawawalang biktima ng landslide nang ma-rescue nang buhay ang isang bata na naipit sa ilalim ng mga nagbagsakang bato mahigit 60 oras matapos mangyari ang bangungot sa kanilang lugar sa Maco, Davao de Oro noong Biyernes.

Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) Executive Assistant Edward Macapili, naiahon ang bata mula sa maputik na bahagi ng Barangay Masara at wala naman aniya siyang nakitang bakas ng mga sugat sa katawan nito ayon sa nakita niyang mga post sa social media. Hindi binanggit ang edad ng bata.

Natagpuan ang bata habang mano-manong inaalis ng mga rescuer ang mga batong tumabon sa paligid habang ang ilan ay gumamit na ng pala para maghanap ng mga natabunang biktima.

“It’s a miracle, some searchers had believed the missing were probably dead. That gives hope to the rescuers. A child’s resilience is usually less than that of adults, yet the child survived,” giit ni Macapili.

Bagama’t may ginagamit na ang mga rescuer na mga heavy equipment, patuloy pa rin aniyang gagamit ng mano-manong paraan sa tulong ng pala sa mga lugar na tinataya nilang may mga natabunan pang katawan. Nakakalat din ang K9 unit para tumulong sa operation.

(Ronilo Dagos)