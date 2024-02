Elisse ayaw makipagplastikan kina kina Loisa, Charlie, Alexa

Sisters for life na raw sina Loisa Andalio, Charlie Dizon, Elisse Joson, Alexa Ilacad, na kahit tapos na ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ay hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal nila sa isa’t isa.

Sa kanilang Mega magazine cover, kinuwento nila kung paano nabuo ang sisterly bond nila, kahit na magkakaiba sila ng personalidad.

“Nag-grow kaming apat. Parang pamilya talaga kami. Ayaw naming may naiiwan na isa. Lahat kami dapat nagagawa namin ‘yung dapat namin gawin,” chika ni Loisa.

“We’re four girls who have totally different personalities, mga ugali iba-iba talaga. And sometimes it’s scary if you think all these different people are going to be in one group, but we jive really well with each other,” sambit naman ni Alexa.

Chika naman ni Charlie, nakatulong daw na iba-iba ang pinagdadaanan nila sa buhay.

Anyway, bongga rin ang mga plano nila, ha! Tulad ni Loisa na ready na sa kanyang solo era matapos ang sunod-sunod na projects kasama ang real life partner na si Ronnie Alonte.

Si Elisse naman ay ine-enjoy ang pagiging first time mom.

Si Alexa ay patuloy sa pag-alagwa bilang rising love team kasama si KD Estrada.

“Kaya rin kami nag-match kasi iba-iba kami ng phase sa buhay. At the same time, nasa same phase rin, kasi magkakasama kami ngayon. Kapag nag-uusap, para talaga kaming pieces na nabubuo,” sabi naman ni Charlie.

Sabi ni Elisse, more than work friends talaga ang tingin niya sa tatlo. Walang plastikan sa kanilang apat.

“I hope they feel that my love for them is genuine. Hindi lang kami work friends. Si Charlie, I appreciate her listening to my rants. Ramdam ko anytime she’s there for me. For Loisa, I’m grateful that we’re given the chance na komportable na kami sa isa’t isa. And Alexa, I just want to thank her for always being the girl who lifts everyone up. I hope that I can give back those words of encouragement and lifting up,” saad pa ni Elisse.

At siyempre, wish pa rin nila na matuloy ang dream project nila na parang ‘Sex and the City’.

(Dondon Sermino)