Daniela Stranner naging artista dahil sa paglalakwatsa

Bongga ng chika ni Daniela Stranner, na napadaan lang siya sa mall, naging artista na agad.

Hindi nga maitatanggi na isa ngayon sa rising actresses ng ABS-CBN si Daniela, na mas nakilala sa kanyang kontrabida role sa youth serye na ‘Senior High’.

Kuwento ni Daniela, wala raw siyang idea na magiging artista siya, dahil ang pagiging student-athlete ang pinagkakaabalahan niya. Pero nagbago raw ang lahat nang ma-discover siya ng isang Star Magic scout na nakatambay sa mall.

Ayaw pa raw niyang maniwala na taga-ABS-CBN ang talent scout na `yon, at duda nga siya sa offer sa kanya.

“Naglalakad lang ako sa mall and nakita nga ako ng isang scout ng Star Magic. At first, I didn’t believe na taga-Star Magic or ABS siya kasi I never experienced anyone talking to me like that dati. I was just a student-athlete doing my own thing,” kwento ni Daniela.

Pero napapayag daw siya, at akala raw niya ay simpleng VTR lang ang gagawin, pero biglang-bigla ay nakipagkita na raw agad sila sa head ng Star Magic noon na si Mr. M (Johnny Manahan) kasama ang mahigit 30 na showbiz aspirants.

Isang impromptu deliberations daw `yon, at hindi niya akalain na isa siya sa mapapalad na mapapansin ni Mr. M.

“After noon, pinag-stay ako then pinauwi ang iba. That day rin I met Tita Monch and then ‘yun na ‘yung tinawag na sabi ni Mr. M, ’Okay, give Daniela a two-year contract.’ My very first audition I got my contract na po. Noong nabigay na sa akin ang opportunity na ‘yun, I took it po!” sey pa niya.

Oh, bongga, di ba? Kung ang iba nagpapakahirap sa audition, si Daniela, nag-mall lang, panalo na agad.

Kaya mula sa kanyang breakout role sa ‘Tara, G!’ heto nga at kilala na siya nang lubusan sa ‘Senior High’ at tumatak na sa madla ang husay niya sa pag-arte.

Sa ngayon, abala siya sa upcoming project na ‘Pamilya Sagrado’ na bida sina Piolo Pascual, Kyle Echarri, Grae Fernandez. Kaabang-abang daw ang role niya rito. (Dondon Sermino)