Coco Martin ‘binugbog’ ni Ruru Madrid

Sunod-sunod na gabi ngang pinadapa ni Ruru Madrid si Coco Martin!

Aba, base sa February 7 preliminary overnight data ng Nielsen TV Audience Measurement, nakakuha ang serye ni Ruru Madrid ng combined (GMA at GTV) NUTAM people rating na 13.8 percent.

Wagi itong muli laban sa ‘Batang Quiapo’ na nakapagtala lamang ng combined (TV5 at Kapamilya Channel) people rating na 11.8 percent. Ilang gabi na ngang natatalo ng Black Rider ang katapat na programa.

Patunay lang ito na talagang tuluy-tuloy na ang pagkuhang muli ni Ruru sa primetime slot. Matatandaang ang Lolong na pinagbidahan din ni Ruru noong 2022 ang nakatalo sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ni Coco.

Talagang nagbubunga ang sipag at tiyaga ni Ruru at ng buong cast at production team ng Black Rider. Paganda pa nang paganda ang mga eksena lalo ngayong nalantad na si Elias (Ruru) ay anak pala ni Senyor Edgardo (Raymond Bagatsing).

Ano kaya ang magiging reaksyon ni Elias kapag nalaman niyang mismong ama niya pala ang gumawa ng paraan para mapagtakpan ang tunay na nangyari sa kanyang mag-iina?

Naku, siguradong gagawa ng paraan si Coco para mabawi ang korona kay Ruru, ha! Aba, hindi biro na dalawang beses na siyang tinatalo ni Ruru, ha!

Samantala, panalong-panalo rin sa rating ang mga seryeng ‘Abot-Kamay Na Pangarap’ at ‘Stolen Life’.

Consistent ang kanilang mataas na ratings at positive reviews mula sa mga manonood!

Sabi nga ng mga manonood, super lakas daw talaga ng mag-inang Lyneth (Carmina Villarroel) at Analyn (Jillian Ward)!

Puring-puri rin ng manonood ang kuwento ng agawan with a twist sa ‘Stolen Life’.

“Ang galing kasi nilang umarte lahat! At paganda nang paganda ang istorya!” sabi ng fan kina Carla Abellana, Beauty Gonzalez.

Abangan ang mas matitinding eksena, na siguradong kababaliwan, kaiinisan ng mga manonood.

(Dondon Sermino)