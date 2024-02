Claudine Troncoso nagliyab, Cignal swak sa PNVF Finals

IBINUHOS ni Claudine Troncoso ang pitong sunod na puntos sa krusyal na ikalima at huling set upang hatakin ang Cignal HD Spikers patungo sa kampeonato kontra sa halos nagpatalsik dito na College of Saint Benilde, 23-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-10, sa unang semifinals match ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League, Biyernes, sa Rizal Memorial Coliseum.

Binomba ni Troncoso ang pito sa kanyang kabuuang 17 puntos, tampok ang 13 kills, 1 block at 3 service aces upang kumpletuhin ang pag-ahon ng Cignal mula sa unang dalawang set na pagkakaiwan tungo sa pagpapanatili sa malinis nitong kartada na limang sunod na panalo sa torneo.

Ang pitong sunod na puntos ni Troncoso ay nagbigay ng 7-0 abante sa Cignal, na sinandigan ng HD Spikers upang itulak pa sa 10-2 kalamangan, tungo na sa pagtuntong ng koponan ni Shaq Delos Santos sa matira-matibay na isang larong kampeonato ngayong Sabado.

Una munang nakabawi ang Cignal sa ikatlong set matapos na umahon sa 10-15 pagkakaiwan at itabla ang iskor sa 18-all tungo sa pagbawi sa halos balak ng pagkakapatalsik at napipintong posibleng napakalaking upset mula sa collegiate team na Benilde.

Tinapos ni Jacqueline Acuna ang laban sa isang quick play na lumusot sa dalawang blocker ng Lady Blazers.

Tumulong para sa HD Spikers sina Frances Molina na may 13 puntos mula sa 12 spikes at 1 block habang nagtala si Marivic Meneses ng 12 puntos na may 2 blocks at 2 aces.

Nag-ambag din si Toni Rose Basas ng 10 puntos na mula lahat sa kills sa ikaapat na set kung saan nakipagpalitan ang Cignal sa pagkapit sa abante.

Umiskor din sina Vanessa Gandler na may 9 puntos, Roselyn Doria na may 8, Acuna na may 7 at setter Angelic Cayuna na may 5 puntos.

Nasayang naman ang 18 puntos ni Gayle Pascual, 11 puntos ni Zamantha Nolasco at 10 iskor ni Corrine Apostol sa College of Saint Benilde na may pagkakataon na lamang na maiuwi ang tansong medalya sa makakatapat nito mula sa mabibigo sa salpukan ng Petro Gazz Angels at Chery Tiggo.

(Lito Oredo)