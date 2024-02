Carla Abellana iritada sa mga pintasera

Dinepensahan ni Carla Abellana ang mga pre-loved items na binebenta niya sa Instagram!

Ayon sa Kapuso actress, nagde-declutter siya ng kanyang mga personal items dahil lilipat daw siya sa kanyang bagong bahay at sayang nga naman kung itatapon na niya ang mga dati niyang gamit na hindi na niya magagamit.

Pero binatikos kasi ng mga netizen ang mga pre-loved items na kanyang binebenta gaya ng mga sapatos dahil sa hindi na raw magandang kondisyon nito at hindi makatarungang presyo.

Kaya nang makapanayam siya ni Aubrey Carampel ng GMA News, heto ang naging reaction niya, “’Yung totoo, grabe kayo.”

“I’m selling it much less naman than how much I got it for, ‘di ba? Lalo na ‘yung condition niya, depende rin doon.

“Well, choice naman nila if they’re interested or they want to buy it or not,” depensa niya.

May kinalaman naman sa nasabing isyu ang kanyang latest Instagram Reel kung saan may patama siya sa bumabatikos sa mga good deeds na ginagawa niya, “And it’s overwhelming especially if you’re trying to help. It’s so easy to feel like nothing you do matters and that every good deed is just one little tiny drop of water onto that dumpster fire.

“So powerful when you’re kind, when you do the right thing, when you donate to a cause. And yes, mabe it is a little droplet, but all it takes is a few more people to turn on the tap and you are changing the world.

“Don’t let the world trick you into giving up your kindness. It’s a beautiful thing you have.”

Well, ayon sa comment ng isang faney, mapupunta raw kasi sa pagtulong sa mga animals ang kikitain ng pagbebenta ni Carla ng kanyang mga pre-loved items.

So tigilan na ang mga bira sa ex-wife ni Tom Rodriguez, ‘noh?!

‘Yun na! (Byx Almacen)