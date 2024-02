HANGAD ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagga­ling ni King Charles III ng England matapos itong ma-diagnose na may cancer.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na hangad nito rin na magiging maayos ang lahat para kina King Charles III at Queen Camilla.

Kaisa aniya ang Pilipinas sa Inglatera sa pagdarasal para sa mabilis na paggaling ng hari.

“Sending my heartfelt best wishes to King Charles and Queen Camilla. The Philippines is with the United Kingdom in praying for the King’sswift and full recovery,” ani ng Pa­ngulo sa

kanyang X account.

Inanunsiyo ng Buckingham Palace noong Pebrero 5 na may cancer ang hari at hindi muna ito dadalo sa mga pampublikong aktibidad alinsunod sa payo ng kanyang mga doktor upang matutukan ang kanyang pagpapagamot at pagpapagaling.

(Aileen Taliping)