Baguhin ang Usapan

Medyo naninikip ang batok ko kapag naririnig ang mga Duterte na ibinabanderang sila raw ang oposisyon.

Sa isang banda, hindi naman masisi ang mga naniniwala sa kanila. Ang mga Duterte ang naririnig nating ngumangawngaw sa media laban sa mga Marcos. Sila ang naghahatak ng mga rallyista sa kung saan-saan, nagtataas ng kamao habang nagwawagayway ng mga bandilang may slogan kontra-administrasyon. Sila ang diretsahang nang-aaway sa mga nasa poder. Wala nang nagtatanong ng motibasyon nitong mga Duterte. Kasi ang pansin ng publiko, ang pinaka-obvious na tatak ng pagka-oposisyon nila: Sila ang maingay.

Sa kabilang banda naman, tuwing hihirit ang mga tunay na oposisyon– ang bahagi ng hanay ng mga repormista at liberal na tumitindig laban sa korupsyon, pang-aabuso, at paglabag sa karapatang pantao– nasasabihan kaming epal. Nakikisawsaw lang. Umeeksena dahil wala nang pumapansin sa amin.

At heto nga ang punto ko: Kung gusto nating mapatunayan na tayo naman talaga ang oposisyon, hindi ito madadaan sa pagdagdag sa ingay at pakikisawsaw. Kung gusto nating mapansin, hindi dapat ito daanin sa pagpapansin, pero sa tunay na pagpapakita ng ating karakter at pagkatao.

Sa ngayon, may dalawang kampong nag-aaway, hindi tungkol sa mga isyu, pero nang ginagamit ang mga isyu para ikubli ang mga layuning nakatuon sa pagkamkam sa kapangyarihan. Oo, huwag na tayong magpaloko– hindi tungkol sa ChaCha ang ChaCha, kundi tungkol sa kung sino sa dalawang kampong ito ang pupuwesto sa Palasyo.

Kailangan nating ipakitang iba tayo sa kanila. That we can rise above the politics of the moment, the noise, and actually think of the long-term interest of the nation. Sa ngayon, nasa “Marcos vs. Duterte” ang isip ng publiko. Ang layunin dapat natin: Ipagkumpol silang dalawa, sa pamamagitan ng pagpapakitang may panig, may landas na iba sa ipinapakita nila. Na ang totoong laban dito ay sa pagitan ng “Ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes vs. tunay na iniintindi ang bayan.” Sa pagitan ng “Maingay na politiko vs. totoong nagtatrabaho.” Sa pagitan ng “Mga trapo vs. ang taumbayang Pilipino.”

Kung gusto mamuno ng oposisyon, ng tunay na oposisyon, kailangan nating magpakita ng ibang landas. Kailangan nating ipakitang may ibang paraan ng pamumuno, na ang politika ay hindi lang tungkol sa pagbabangayan at pagngawngaw ng mga personalidad na sa totoo lang naman ay walang ibang interes kundi ang pansarili.

Ipakita natin kung ano ang kinakalaban natin bilang oposisyon: Ang nang-aabuso, ang walang pakialam sa kapakanan ng publiko. Ipakita natin na tunay na nagtatrabaho at tumutulong tayo. Ipakita natin na nakatuon tayo sa dangal ng sambayanang Pilipino.