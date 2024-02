Wag balewalain! Sakit na PCOS, di biro

Masyadong malalim ang sakit na Polycystic ovary syndrome o PCOS dahil nasa kababaihan ang sakit na ito na nakakaapekto sa kanilang metabolism issues, acne, unwanted hair growth at infertility na nagiging sanhi rin ng matinding depression at anxiety na nauuwi sa suicidal issues.

Base sa pag-aaral ng Swedish na naka-publish noong 2016, mayroong 40% ng kababaihan ang nag-attempt ng suicide dahil sa sakit na PCOS at sa pag-aaral naman noong 2022 ay mas tumaas ang risk ng suicidal dahil marami ang nakararanas ng matinding anxiety at depression.

Ayon kay Hillary Ammon, clinical psychologist ng Center for Anxiety & Women’s Emotional Wellness, kadalasang nakararanas ng suicidal thinking ang mga may medical conditions, lalo na sa sakit na PCOS kaya mainam na bantayan maigi ang mga may sakit.

Sa pag-aaral ng Taiwan sa medical journal Annals of Internal Medicine, may 18,000 kababaihan ang na-diagnosed ng PCOS na kung saan nakitang karamihan dito ay nagtangkang mag-suicide.

Ayon sa mga espesyalista, mahirap talagang pakitunguhan ang mga pasyente may sakit na PCOS dahil kahit sila ay nakakaramdam ng stress mula sa pasyente.

Sinabi ni Dr. Tamar Gur, women’s health expert and reproductive psychiatrist sa Ohio State University Wexner Medical Center, malaking puntos sa isang babae ang magkaroon ng anak pero wala ito sa mga may PCOS at kung posible man ay manganganib ito sa kanilang buhay.

Kaya naman humahantong sila sa matinding depression na kailangang bantayan at para naman sa nagpupumilit na magka-anak ay kailangan talagang alagaan sa gamot dahil maselan ang kanilang lagay.

Kailangan din nilang kumonsulta sa mental health therapist para sa iba pang payong pangkaisipan.

Kailangan nilang magpalakas at bigyan ng suporta para makalayo ang mga pasyenteng may PCOS sa pagpapatiwakal.

