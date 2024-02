Tausug imam itinulak palitan ng Mahaldika pangalan ng Pilipinas

MARIING kinontra ng isang Tausug-Muslim imam at retiradong PNP general ang mungkahi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil ito’y labag sa Kons¬titusyon at pagsira sa ating inang bayan.

“Nagbuwis ng dugo ang mga kapatid nating Muslim para maging mapayapa ang Mindanao, huwag natin hayaan sirain ito dahil lamang sa isang personal na dahilan ng isang taong gustong takasan ang batas,” ani Sahiron Salim, isang Tausug warrior mula sa Jolo, Sulu.

“Ang nangyayari hidwaan at delubyo sa ating bansa ay karma dahil hindi natin sinunod ang gabay ni Allah. Gaya ng pagbibigay ng pangalan sa isang sanggol, dapat naaayon sa Lumikha upang umagos ang biyaya, ang tagumpay,” paliwanag ng imam.

Ang Pilipinas aniya ay halaw sa ngalan ng hari ng Espanya na ibinansag ng mga Kastila na sumakop ng higit sa 300 daang-taon sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Aniya, hindi nagpasakop sa mga dayuhan ang mga isla sa Sulu na karamihan ay puro Muslim. Ayon pa kay Salim, Mahaldika ang orihinal na pangalan ng buong lupain ng Mindanao na sakop ng mga kapatid na Muslim na naglalayag sa mga kalapit na bansa ng Malaysia, Indonesia at Brunei.

“Sa Ingles, peace and prosperity ang ibig sabihin ng Mahaldika. Kaya kung ito ang ating gagamiting pangalan mawawala ang mga salot ng dumarating sa Mindanao at magiging mapayapa tayo at maunlad sa gabay ni Allah,” dagdag pa ni Salim.

Suportado rin ni Salim ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos na aniya ay hindi dapat nagpapaduro kay Duterte dahil gusto lang nitong takasan ang International Criminal Court.

Pabor din siya sa sinabi ni Kabataan Party-list Rep. Raoul Manual na hindi pagmamay-ari ni Duterte ang Mindanao. Kaisa rin siya sa pana-wagan ni Gov. Dax Cua, pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP) na walang dapat na mabawas na isla sa Pilipinas.

Sinabi rin ni Salim na walang masama sa hakbang ng Kongreso sa pag-aamiyenda ng ating Saligang Batas dahil ang masama ay ang pagsira ng kalupaan na sakop ng ating bansang tinubuan, ang Mahaldika.