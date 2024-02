Pupusta sa Denver liyamado kumubra

GALING sa tatlong dikit na panalo ang Los angeles Lakers pero dehado pa rin sila sa pustahan pagharap nila sa defending champions Denver Nuggets ni two-time MVP Nikola Jokic sa 2023-2024 NBA regular season game ngayong Biyernes (Huwebes ng gabi sa Amerika).

Nasa ninth place sa Western Conference ang ‘purple and gold’ tangan ang 27-25 marka, may dibidendo silang 2.40 laban sa 1.60 ng dadayong Nuggets.

Pero inaasahang kahit dehado sa odds ang tropa ni four-time champion LeBron James ay marami pa rin ang mamumusta sa Lakers.

Kailangan may plus 3.5 ang LA Lakers para dumikit ang dibidendo, magiging 1.96 sila at 1.88 naman sa Denver.

Maliban kay James, huhugot sin ng puwersa ang Lakers kina Anthony Davis, D’Angelo Russell at Austin Reaves.

Ipantatapat naman ng Nuggets si Jokic, Jamal Murray, Michael Porter, Jr. at Aaron Gordon.

Super liyamado naman ang Orlando Magic pagtapat nila sa San Antonio Spurs, may 1.16 odds ang una habang 5.60 naman sa huli.

Maghaharap naman ang Indiana Pacers (1.43) at Golden State Warriors (2.95).

Ang ibang mapagpupustahan ay Brooklyn Nets (2.90) laban ss Cleveland Cavaliers (1.43), New York Knicks (2.18) katapat ang Dallas Mavericks (1.72) at Memphis Grizzlies (2.80) kontra Chicago Bulls (1.46).

(Elech Dawa)