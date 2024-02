PSL Global Youth bagong aabangan

MAGKAKAROON ng PSL Global Youth sa darating na Marso sa pamumuno ng PBA superstar na si coach Allan Caidic at coach Gerry Esplana.

Ito ay isang malaking hakbang para sa isang professional league na magkaroon ng isang grassroots level na liga.

Kung makikita natin, lalong gumanda at naging maayos ang PSL nang pumasok ang bagong mukha ng mga ito kasama na rin ang president na si coach Cris Bautista.

Alam naman nating lahat na hindi matatawaran ang talino ng PBA leagend na si PSL Commissioner Allan Caidic at siyempre PBA star na si coach Gerry Esplana.

Kaya nagpapasalamat ako para mapabilang sa PSL Global Youth, abangan natin itong darating na Marso.

***

Magsisimula na ang NCAA Juniors sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan.

Ang Letran na dating kampeon ay isa sa inaabangan na malakas muli na ang magtitimon ay ang Gilas 16U asistant coach na si Allen Ricardo.

Solid pa rin ang team ng Letran at nadagdagan pa sila ng mga mahuhusay na recruit gayundin ang San Beda University na naglaro sa MPBL Juniors at La Salle Greenhills na halos lahat din ay naglaro sa MPBL Juniors.

Kabilang rin sa Gilas 16U ang mga manlalaro nila kaya iyang tatlong koponan ay masasabi nating aabangan dahil halos lahat ng manlalaro na kabataan ay gusto pumasok at maglaro dito kaya nasa mga coach na lang ang diskarte.

Puro pangalawang taon na sila na may hawak ng team kaya naka-recruit na sila ng gusto nilang player.

Kumpleto din namam sila sa benefits ng isang school team gaya ng scholarship, quarters, konting allowance at magandang edukasyon.

Kilala ang mga ito sa sports dahil lahat ng senior teams ng mga ito ay champion gaya ng San Beda at La Salle.

Marami rin ang mga tumutulong na mga alumni na nagmamahal sa kanilang alma mater kaya pagalingan na lang talaga sa pagko-coach.

Ang aabangan natin dito ‘ika nga ‘NO ESCAPE GOAT’ kapag kumpleto ang lahat para sa mga atleta.

***

Naglabas na ng pangalan ang MPBL tungkol sa players at coaches na ban dahil sa game-fixing.

Nakakalungkot kung bakit umabot pa sa ganito dahil isa ang MPBL na inaabangang panoorin.

Pero bilang isa ring coach at dating manlalaro ay kung mapapatunayan talaga at may sapat na ebidensiya ay dapat silang managot at magkaroon ng kaparusahan.

Magkaroon ang bawat liga ng sariling desisyon at imbestigasyon.