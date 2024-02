Pasado na sa Kamara de Representantes ang panukala na magpaparami ng mga campus ng Philippine Science High School (PSHS).

Ang panukalang Expanded Philippine Science High School System Act (House Bill 9726) ay naglalayong magtayo ng dalawang PSHS campus sa bawat rehiyon mula sa tig-isa. Hindi naman papayagan na dalawang kampus sa isang probinsya. Walang tumutol sa pag-apruba sa panukala na nakatanggap ng 215 boto.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez layunin ng pa¬nukala na mapalakas ang science at mathematics sa bansa.

“Through this bill, we aim to expand the number of PSHS campuses per region, making world-class education even more accessible to more deserving Filipino students across the country,” sabi ni Romualdez.

Sa kasalukuyan ay mayroong 16 PSHS campus sa bansa.

(Billy Begas/Eralyn Prado)