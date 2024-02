DINAGSA ng mga tao ang booth ng Pilipinas sa idinaos na Vakantiebeurs 2024, isang travel fair sa Utrecht, Netherlands.

Paglalarawan nila rito, “The start of your next trip begins at the Vakantiebeurs! Get new vacation inspiration and get informed for an upcoming trip. Expect a wide range of organizations, hotels and destinations that can offer you the perfect vacation.”

Ipinakilala sa nasabing fair ang bagong Philippine program na isinusulong ng Untamed Traveling na isang kompanya sa Netherlands.

Dumalo rin dito si Philippine Ambassador J. Eduardo Malaya na nagbigay ng kanyang mensahe.

“The Dutch tourists are among the longest-staying tourists in the Philippines, with an average length of stay of 14 days. This speaks volumes about the Philippines, as the discerning Dutch travellers choose to spend two weeks enjoying the unique beauty of the country when they could easily opt for a quick flight elsewhere,” ani Malaya.

Nabanggit din niya ang kahalagahan ng turismo sa pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaunawaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa.

Ilan sa mga travel offering ng Pilipinas na ibinida rito ay ang mga perfect tropical getaway, world heritage tours at adventure tours sa iba’t ibang mga lugar sa bansa gaya ng Palawan, Bohol, Siargao, Boracay, Cebu at marami pang iba.

Talaga namang basta usapang travel, hindi pwedeng mawala ang ‘Pinas!

(Moises Caleon)