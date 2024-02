Peace na ulit! Calvin Abueva nag-sorry, niyakap, hinalikan si coach Jorge Gallent

WALANG inaksayang panahon si Calvin Abueva bago magsimula ang ikatlong laro ng kampeonato sa 48th PBA Commissioner’s Cup nitong Miyerkoles matapos na puntahan nito at agad yakapin si San Miguel Beer coach Jorge Gallent para makahingi ng paumanhin hinggil sa ginawi nito na pang-iinis at pang-aalipusta sa kapansanan sa mata ng huli.

Hindi nag-atubili ang forward ng Magnolia na si Abueva na harapin ang kanyang nagawang pagkakamali at ipakita ang kanyang naging pagnanais na maitama ang kanyang nagawang pang-iinsulto kay Gallent matapos nitong agad na yakapin at kausapin hinggil sa naganap na insidente noong Game 2 ng pangtitulong labanan.

Isang video ang nai-post sa social media na nagpapakita na niyakap ng mahigpit ni Abueva ang bagong dating na si Gallent bago nasundan ng masayang pag-uusap ng dalawa habang kapwa hinalikan ang bawat isa na tila simbolo ng kapayapaan at muling pagkakaisa.

Masayang naghiwalay ang dalawa matapos ang madamdaming tagpo kung saan makikita ang masasayang ngiti sa pagitan nina Abueva at Gallent.

Una nang binalaan ni PBA Commissioner Willie Marcial nitong Miyerkoles si Abueva sa posibleng indefinite ban kung gagawa siya ng panibagong discriminatory antic o gesture.

Nauna nang pinagmulta si Abueva ng P100,000 matapos gumawa ng kilos na panunuya sa kapansanan ni San Miguel coach Gallent. Si Gallent ay nakasuot ng artipisyal na mata matapos siyang mawalan ng kanang mata sa isang aksidente noong 1988.

“I talked to [Abueva]. Sabi ko sa kanya, Calvin, keep your attitude in check. I banned you before because of your gestures and what you are doing,” sabi ni Marcial. “Okay lang ako sa kilos mo sa court, pero ‘yung diskriminasyon, mga kalokohan at gestures… baka i-ban or suspendihin kita ulit,” sabi nito.

Matatandaan na si Abueva ay pinatawan ng indefinite suspension noong 2019 sa naging aksiyon nito kontra dating import ng TNT na si Terrence Jones. Nasuspinde rin ang forward dahil sa pagsagawa ng malalaswang gestures sa ex-girlfriend ni Ray Parks.

Nakabalik si Abueva noong Oktubre 2020 pagkatapos ng 16 buwan na suspensiyon.

(Lito Oredo)