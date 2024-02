Ogie Alcasid, Odette Quesada palaban sa Cebu

Sa Biyernes (October 9) ang dating sa bansa ni Odette Quesada.

Sasabak nga kasi sa ‘Love, Q & A’ concert si Odette with Ogie Alcasid.

Sa February 13 nga ay nasa Cebu City sina Odette, Ogie para sa first show nila sa NUSTAR Convention Center.

Palaban nga sina Odette, Ogie sa Cebu dahil kahit maraming concert na magaganap doon ay talaga namang sila ang hinahanap-hanap ng mga Cebuano, ha!

Noong una nga, February 14 & 15 lang sana ang shows nila at sa Newport Performing Arts Theater ‘yon, pero dahil most requested nga sila ng mga Cebuano ay nagkaroon sila sa Cebu.

Anyway, pagdating na pagdating ni Odette sa Pilipinas ay sasalang kaagad siya sa band rehearsal nila ni Ogie.

No time na ngang magpahinga si Odette.

Si Ogie naman, excited na sa pagdating ni Odette dahil palagi naman niyang sinasabi na idol niya ito.

“I’m so excited with our duets,” sey ni Ogie.

Bongga!

Anyway, puwede kayong makabili ng tickets ng ‘Love, Q & A’ sa SM Tickets o kaya call kayo sa 0977-0811006.

‘Yun na!

(Jun Lalin)