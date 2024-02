Natawa kay Julia: Bong Revilla bet maka-tandem si Kathryn Bernardo

Sa chikahan kay Congressman Richard Gomez, tinanong namin siya kung keri pa niyang gumawa ng pelikula na super bata ang leading lady, tulad ni Andrea Brillantes.

At walang kaabog-abog na yes ang sagot niya. And why not nga naman, di ba? Noong bata naman sila, pinapareha rin sila sa mga mas matatandang artistang babae.

At sa chikahan naman kay Senator Bong Revilla, Jr., inusisa rin siya ng press kung keri naman niyang maka-partner ang mga mas batang leading lady. Sa ngayon, si Sanya Lopez (27) ang pinakabatang naka-partner niya.

May nag-suggest ng pangalan ni Julia Barretto, na ka-partner nga ni Aga Muhlach ngayon sa isang pelikula.

Pero, agad-agad ngang may kumontra, dahil di ba nga, maingay ang tsismis noon kina Bong at Gretchen Barretto? Baka raw may mag-react.

Natawa lang si Sen. Bong, sabay sabing, “Basta I’m open!”

Siyempre, na-mention din ang pangalan ni Kathryn Bernardo, na 27 years old na rin.

At yes, pabor na pabor naman si Bong.

“Yeah, puwede rin. Kung available siya, why not?” chika pa rin ni Bong.

Pero, super happy si Bong sa resulta ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ nila ni Beauty Gonzalez, na review ng iba, parang pelikula sa laki, sa tindi ng mga action scene.

“First episode pa lang, may mga pasabog na agad. May mga bagong character din na bagong papasok. Nandiyan sina Sanya Lopez, Herlene Budol, Celeste Cortesi. Maraming bagong papasok na action stars. Kaya exciting!

“Basta patindi nang patindi, pasaya nang pasaya. Parang naglalaro na lang kami, dahil ang saya sa taping.

“Pero every project ko kasi, ang tingin ko lagi parang first movie ko, na nag-i-start pa lang ako. Tulad ngayon, makikita mo iba na ang pagpu-promote na ginagawa natin.

“Sabi ko nga, gagawin natin ang lahat para makatulong sa pagbabalik sigla ng Philippine showbiz, itong sa TV, at lalo na sa mga sinehan.

“Last series ko rin kasi ang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’, na 14 episodes nga, dahil gagawa naman tayo ng pelikula.

“I’m producing a movie. Pantulong `yon sa movie industry naman,” sabi ni Bong.

Well, bukod nga sa pelikula na kasama sina Sharon Cuneta, Jillian Ward, may movie pa siyang gagawin na kasama naman ang mga action star na sina Coco Martin, Sen. Robin Padilla, at marami pang iba.

At siyempre, sa 2025 ay tututok na naman siya sa politika. At yes, in-announce naman niya na tatakbo siya.

“Yes campaign season na next year, kaya buhos na lahat ngayon.

“I’m running for reelection. Oh, baka akala niyo ibang posisyon.

“Hindi ako tatakbo for a higher position. Diyan nagsimula ang lahat, di ba?” sabi na lang ni Bong.

Well…

(Dondon Sermino)