KINASUHAN ng murder ang lider ng isang kulto kasama ang 29 nitong tagasunod dahil sa pagmasaker sa 191 bata na inilibing ng mga ito sa isang gubat sa Kenya.

Gayunman, patuloy na itinanggi ng lider na si Paul Mackenzie at mga miyembro nito ang akusasyon.

Iginiit nila na wala silang kinalaman sa krimen lalo ang isa sa mga suspek na ‘mentally unfit’ para lumahok sa pagdinig.

Iginiit ng prosekusyon na nilason ni Mackenzie ang isipan ng kanyang mga follower na gutumin ang kanilang mga sarili gayundin ang kanilang mga anak hanggang mamatay silang lahat.

Ito aniya ang tiket ng mga ito para makarating sa langit bago magunaw ang mundo.

Dinakip si Mackenzie noong Abril at sinampahan ng mga krimeng may kaugnayan sa terorismo, massacre at torture.

Sinentensyahan ito noong Disyembre ng 12 buwang pagkabilanggo dahil sa produksyon at pamamahagi ng mga pelikula na walang lisensya.