Nadine Lustre nagpakita sa burol ni Deo Endrinal

Isa ang aktres na si Nadine Lustre sa personal na dumalaw sa burol ni Deo Endrinal.

Si Deo ang head ng Dreamscape Entertainment, ang production sa likod ng mga teleserye ni Nadine na ‘On The Wings of Love,’ ‘Till I Met You,’ at gayundin ang hindi natuloy na teleserye niya na ‘Burado’.

Sa interview sa kanya ni Job Manahan, dinescribe niya ang TV producer bilang ‘huge instrument’ sa tagumpay ng kanyang career at ayon sa kanya ay sobrang memorable raw ang unang teleserye nila ni James Reid na ‘On The Wings of Love’.

“Yun ‘yung pinakamalaking project ko with ABS-CBN. Sobrang memorable talaga ng project na ‘yon. Everytime I think about that, I always remember the Dreamscape team,” pahayag niya.

Dagdag niya pa, “Lahat halos ng projects ko with ABS-CBN was with Dreamscape so he’s… I guess, sobrang ano siya, malaking instrument siya sa career ko.”

Bongga nga na personal na dumalaw si Nadine kasi iniintriga siya ng ilang netizens sa hindi niya pag-post ng pakikiramay sa social media na hindi naman talaga niya usual na ginagawa maski may mga mahal siya sa buhay na pumanaw.

Pero sana kahit wala na si Deo ay magkaroon pa rin ulit siya ng poyekto sa Dreamscape dahil napakahusay naman talaga niyang aktres.

Maganda nga kung magbabalik-ABS-CBN si Nadine, ha!

Bonggels!