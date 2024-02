Umusad na sa Kamara de Representantes ang panukala para maging legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot sa bansa.

Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs chairperson at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers approved in principle na ang panukala. Kasama ng komite ni Barbers ang House Committee on Health sa isinagawang pagtalakay sa panukala.

“Wala hong probisyon sa (panukalang) batas na ito na ina-allow ‘yung recreational use…. Medical cannabis in pharmaceutical form ang ina-allow po natin dito,” sabi ni Barbers.

“Medical cannabis will be used to treat debilitating diseases as identified by the physicians and there is a proposal also to include ‘yung non-debilitating ang example na ibinigay nila ay ‘yung anxiety or severe insomnia… which can be cured by medical cannabis,” dagdag pa nito.

Nilinaw naman ni Barbers na ang marijuana ay mananatiling ipinagbabawal sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act (Republic Act 9165). Aniya, hindi lahat ng doktor ay maaa¬ring magreseta ng medical marijuana kundi mga accredited medical cannabis physician.

(Billy Begas)