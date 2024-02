Maja Salvador ratsada pagsasayaw kahit malaki na tiyan

Mas pasiglahin ang inyong long weekend sa hatid na inaabangang comeback acts at maagang pa-Valentine’s day sorpresa ng inyong paboritong stars ngayong Linggo (Pebrero 11) sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Abangan ang pinakahihintay na pagbabalik ng Majestic Superstar na si Maja Salvador sa ‘ASAP’ stage, tampok ang kanyang pinakabagong single performance.

Hahataw nga sa sayawan si Maja kahit malaki na ang tiyan niya sa baby girl na ipinagbubuntis niya, habang may malaking comeback din ang Kapamilya heartthrob at lead star ng ‘I Am Not Big Bird’ na si Enrique Gil.

Paiinitin namang muli ng pambansang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo ang inyong Linggo sa panibagong edisyon ng ‘Sarah G Specials’.

Damang-dama naman ang Feb-Ibig fever sa maagang pa-Valentine’s nina Martin Nievera, Zsa Zsa Padilla, Erik Santos, Angeline Quint, Ogie Alcasid, Regine Velasquez, Nina, Vina Morales, at ang inyong ‘ASAP’ Kapamilya kasama sina Janine Gutierrez at Edward Barber.

Makihugot sa senti hits showdown nina Jona, Jed Madela, Kyla, Frenchie Dy, at Sheryn Regis. Kiligin naman sa pasabog na hatawan ng dance heartthrobs na sina Jameson Blake, Jeremy G, Aljon Mendoza, Edward, at Joshua Garcia.

Maririnig muli ang boses ng Kabataan sa nalalapit na pagbabalik ng ‘The Voice Teens’. At bilang paghahanda sa ikatlo nitong season, may todo birit performances sina Martin, KZ, Darren, at ‘The Voice US’ Season 19 fan favorite Ryan Gallagher.

Tuloy-tuloy ang hatawan sa triple ‘Clash Dance’ tapatan ng global Pinoy dance idols na sina Gab Valenciano, Gela Atayde, at Ken San Jose. Hindi rin pahuhuli ang fresh kantahan nina Moira dela Torre kasama sina Martin, Erik, at Ogie, pati ang new single performance ni Yeng Constantino.

Abangan din ang En Vogue hits biritan nina Regine, Vina, Sheryn, Frenchie, at Bituin Escalante.

At maantig sa romance classics kantahan nina Martin, Zsa Zsa, Erik, Ogie, and Regine sa early Valentine’s edition ng ‘The Greatest Showdown’.

Lahat ng ito, mapapanood ninyo ngayong Linggo mula sa longest-running at award-winning musical variety show sa bansa, ‘ASAP Natin ‘To,’ 12 noon sa local TV sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, at TV5, online sa Kapamilya Online Live at iWantTFC, at worldwide via TFC.

Ang bongga talaga ng ‘ASAP Natin ‘To’ kaya naman hindi sila makabog-kabog ng katapat, ha!

(Jun Lalin)