Mahigit P4B ilegal na droga sinunog

NASA P4.51 bilyon o 725,081.0744 gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu, kabilang ang iba pang ilegal na droga ang sinunog sa Integrated Waste Management Inc. (IWMI) sa Trece Martires City, Cavite kahapon nang umaga.

Kabilang dito ang 530 kilo ng shabu na nakumpiska ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Mexico, Pampanga noong September noong nakaraan taon.

Bukod sa shabu, ang bulto ng mga ilegal na droga at ibang kemikal ay binubuo ng 535,352.3195 gramo ng marijuana, 3,219.0132 gramo ng ecstasy at 7,423.58 gramo ng cocaine.

Ang mga droga at controlled precursors and essential chemicals (CPECs) ay bahagi ng mga ebidensya na nakumpiska sa iba’t ibang operasyon na isinagawa ng PDEA kasama ang kanilang counterpart law enforcement at military unit.

Sinunog ang mga drug evidence sa pamamagitan ng Thermal Decomposition, o thermolysis, isang proseso kung saan sinusunog ang mga ito sa 1,000 degrees centigrade na init nito.

Lumahok sa pagwasak ng mga ilegal na droga ang mga kinatawan ng Department of Justice (DOJ), Department of the Interior and Local Government (DILG), mga lokal na opisyal ng Barangay Aguado, Trece Martires City, Philippine National Police (PNP) at iba pang law enforcement agency, non-government organizations (NGOs) at mga mamamahayag.

(Gene Adsuara)