Magtulungan na isulong ang mas abot-kamay na serbisyong pangkalusugan

Noong Martes, February 6, naimbitahan tayo sa pagbubukas ng Access to Medicines (ATM) Summit 2024 na ginanap sa lungsod ng Maynila. Ito ay isang mahalagang pagtitipon kung saan tinalakay ang mga isyu, hamon at oportunidad na may kinalaman sa pagkakaroon ng abot-kamay at abot-kayang gamot para sa mga Pilipino.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, isa sa mga pangunahing layunin ko ay ang pagtataguyod ng isang mas epektibo, mas makatao, at mas accessible na healthcare system sa ating bansa. Isa sa mga susi sa pagkakamit ng layuning ito ay ang pagtiyak na ang bawat Pilipino ay may sapat na access sa mga gamot na kailangan nila upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kalidad ng buhay.

Kaya naman, noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, sinuportahan ko ang kanyang Executive Order No. 104 na nagtatakda ng Maximum Drug Retail Prices sa ilang gamot at medisina ayon sa Cheaper Medicines Act.

Ibinahagi ko naman sa ATM Summit na nagawa nating mapalawak at mapalakas ang National Integrated Cancer Control Program na naglalayong magbigay ng mas comprehensive, integrated, at accessible na healthcare services para sa mga pasyenteng may cancer. Nagawa rin nating magdagdag ng P500 milyong budget para sa programang ito noong 2021 at 2023 bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee. Para sa 2024, naaprubahan naman ang P1.25 bilyon para sa Cancer Assistance Fund na makakatulong din sa pag-access ng mga pasyente sa mga kailangan nilang gamot.

Kaakibat ng ating pagsisikap na ilapit ang serbisyo medikal ng gobyerno sa mga tao, nais kong bigyang-diin ang mga pangunahing inisyatibong aking pinapahalagahan, tulad ng Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers, na naglalayong magbigay ng mas mabilis, mas maayos, at mas malalapitang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap at sa mga malalayong lugar.

Nagpasalamat din ako sa ating mga medical frontliners na lumaban at nagserbisyo sa ating bayan noong panahon ng pandemya. ‘Yung iba, buhay po ang kanilang isinakripisyo. Kaya naman palagi kong ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Ipinaglaban ko na maibigay ang kanilang ang Health Emergency Allowance na nararapat lamang nilang matanggap dahil sa kanilang serbisyo ayon sa batas.

Samantala, maliban sa ATM Summit, nagtungo rin ako sa iba’t ibang pagtitipon upang makatulong sa abot ng aking makakaya, makasalamuha ang ating mga kababayan at marinig din ang kanilang mga hinaing.

Noong February 1, nagtungo tayo sa Quezon, Nueva Ecija bilang adopted son ng lalawigan para makisaya sa kanilang Patimyas Ani Festival. Sa ating pagbisita, namahagi rin tayo ng tulong sa 354 na mahihirap at nawalan ng trabaho. Nakatanggap din sila ng pansamantalang trabaho mula sa Department of Labor and Employment. Ipinahayag din natin ang ating pasasalamat sa mga provincial at local officials sa kanilang paglilingkod tulad nina Gov. Aurelio ‘Oyie’ Umali, Congresswoman Mika Suansing, Mayor Boyet Joson at Vice Mayor Dean Joson.

Binisita rin natin ang bagong tayong dialysis center sa lugar na proyekto ni Cong. Mika Suansing. Malaki ang maitutulong nito sa mga pasyente roon kapag ganap nang operational ito dahil hindi na nila kailangang magbiyahe pa para sa dialysis treatment.

Nakibahagi rin tayo sa pagbubukas ng bagong Legislative Building ng bayan na ating sinuportahan na maitayo. Umaasa ako na sa pamamagitan ng bagong gusali na ito ay mas mapapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan.

Pagkatapos, nagtungo rin tayo sa bayan ng Cuyapo, Nueva Ecija at nakisali sa pag-aabot ng tulong kasama si Cong. GP Padiernos para sa 700 na mahihirap sa lugar. Nagpapasalamat din tayo kina Mayor Flor Esteban, Vice Mayor Cindy Ramos at iba pang lokal na opisyal sa kanilang patuloy na paglilingkod sa bayan.

Noong February 2, ginanap naman ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Super Health Center sa Lemery, Iloilo. Dinaluhan ito ng aking Malasakit Team kasama si Mayor Oscar Villegas.

Sa sumunod na araw, February 3, dumalo tayo sa 1st Warden’s Rapid Chess Tournament sa Abreeza Mall sa Davao City bilang panauhing pandangal. Kasama nating nagpartisipa sa pagtitipon sina Bureau of Jail Management and Penology Regional Director JCSupt. Jolly Taguiam Jr., Davao City Jail Warden Male Dormitory JSupt. Ericley Louise Lazaro, Davao City Jail Warden Female Dormitory JCInsp. Rovie Ann Alcantara, at Panabo City Jail Warden JCInsp. Jul Akbar Jamiri.

Naging panauhing pandangal naman tayo sa ginanap na Scholars’ Recognition Day sa University of Perpetual Help System DALTA sa Calamba City, Laguna noong February 5. Dahil sa aking inisyatiba, nabigyan ng scholarship ang 118 estudyante mula sa Tulong Dunong Program ng Commission on Higher Education.

Nag-inspeksyon din tayo sa itinayong Calamba City Super Health Center na ating isinulong noon, at kung saan namigay rin tayo ng tulong sa mga barangay health workers at mga residente sa nasabing siyudad.

Noong February 6, dumalo naman ang aking opisina sa opisyal na paglulunsad ng Cancer Warrior PH Campaign sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ginawaran din tayo ng Plaque of Recognition bilang ‘cancer warrior’ sa naturang pagtitipon.

Maliban dito, nagtungo ang aking Malasakit Team sa Lupon, Davao Oriental upang mamigay ng tulong sa 15 biktima ng sunog doon, at tatlo naman sa Talomo Proper, Davao City. Kabilang din sa ating mga natulungan ang 450 participants sa ginanap na Free Theoretical Driving Course TDC3 sa Guagua, Pampanga. Nagkaloob naman tayo ng suporta para sa 75 TESDA graduates sa Argao, Cebu.

Natulungan din ang 450 na displaced workers sa Zamboanga City at 400 sa Tagum City kasama si Vice Governor Oyo Uy. Ang mga ito ay binigyan din ng DOLE ng pansamantalang trabaho.

Tumulong din tayo sa 50 na mahihirap sa General Santos City kasama si Vice Mayor Rosalita Nuñez. Nakatanggap din ang mga ito ng livelihood assistance mula sa gobyerno.

Namahagi rin tayo ng tulong sa ilang mahihirap na residente ng Quezon City kasama si Councilor Mikey Belmonte.

Samantala, hinihikayat ko ang bawat isa sa atin na patuloy na magtulungan at magsikap para sa isang mas epektibong healthcare system sa ating bansa. Gagawin ko naman ang aking makakaya upang patuloy na maglingkod at ipaglaban ang karapatan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa ating sama-samang pagkilos at pagtutulungan, naniniwala ako na makakamit natin ang isang mas maayos at mas malusog na kinabukasan para sa lahat.