Magnolia tutukain uli San Miguel sa Game 4

Finals Game 4 sa Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – Magnolia vs SMB

(*Beermen angat sa serye, 2-1)

BUMALIK ang palabigasang depensa ng Magnolia at naisahan ang San Miguel Beermen 88-80 sa Game 3 ng PBA Commissioner’s Cup Finals nitong Miyerkoles.

Iwan pa rin sa best-of-seven series 2-1 pero nasa Hotshots naman ang momentum papunta sa Game 4 ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Itatabla ng Magnolia sa tigalawang laro, o ilalayo ng San Miguel sa 3-1.

Nakapahinga ng dalawang araw ang hukbo ni coach Chito Victolero, nilimitahan sa season-tying 39 points lang ang Beermen sa first half. Napigil din nila sa below 100 ang produksiyon ng SMB.

“Every time they score a 100-plus points I think they have a bigger chance of winning the game,” suma ni Victolero. “But if we limit them under 90 points we have a bigger chance of winning.”

Si Tyler Bey, ipinaubaya muna ang opensa kina Mark Barroca, Paul Lee, Jio Jalalon, Aris Dionisio. Nagkasya lang sa 11 points si Bey habang naka-focus sa pagbabantay kay kapwa-import Bennie Boatwright.

Lagari si Barroca, ayon sa coach ay siya ang nagpasimuno sa depensa.

Naka-27 points pa rin si Boatwright pero nangailangan siya ng 28 tira, may 13 rebounds pero napuwersa sa 8 turnovers.

Nakipagsalitan si Ian Sangalang sa depensa kay Boatwright. Si Sangalang din ang tumanggap ng mga balya ni June Mar Fajardo. At tulad ng dati, makulit sa pambubulabog sina Calvin Abueva at Jalalon.

“Everyone stepped up defensively, and we did a good job on our offense – we hit some big shots especially Aris Dionisio,” dagdag ni Victolero. “Isa pa lang ‘yung panalo namin, we have nothing to celebrate. We’re down in the series, we just need to rest and prepare for Game 4.”

(Vladi Eduarte)