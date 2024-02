Lakas ni Jerwin Ancajas papalo na sa 100 porsiyento

PATUNGO na sa inaasam na siyento-por-siyentong paghahanda si dating world titlist Jerwin “Pretty Boy” Ancajas na unti-unting ibinababa ang kanyang mahigpit na pag-eensayo sa Survival Camp sa Magallanes, Cavite bilang parte ng pagsasanay sa nalalapit na banggaan laban kay World Boxing Association (WBA) bantamweight titlist Takuma Inoue sa Pebrero 24 sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Patuloy na isinasagawa ni Ancajas (34-3-2, 23KOs) ang ilang rounds na lamang ng sparring sessions kina world No. 1 challenger Vincent “Asero” Astrolabio, undefeated junior-featherweight boxer Alex Santisima, Jr., unbeaten super bantamweight Bryl Bayogos at Marvin Esquerdo, pagsuntok sa bag at mitts, gayundin ang intense circuit at takbo upang mas mapaibayo pa ang paghahanda para makamit ang ikalawang world title.

“Nasa 95 percent na kami. Maintain na lang at nasa tamang timbang na siya (Ancajas),” pahayag ni head trainer at manager na si Joven Jimenez sa Abante Sports kahapon patungkol sa mga kasalukuyang nagaganap sa training camp ni Ancajas. “More on speed na tayo at binawasan na iyung sparring rounds niya sa anim.”

Mahigit dalawang linggo na lamang ang hinihintay ng 32-anyos mula Panabo, Davao del Norte bago makatapat ang nakababatang kapatid ni undisputed junior featherweight titlist Naoya “Monster” Inoue, upang masundan ng panibagong pagkakataon na maging kampeon matapos unang beses itong maghari sa IBF super flyweight, na kanyang hinawakan nang halos anim na taon bago tuluyang makawala at mapunta sa mga kamay ni reigning champion Fernando “Pumita” Martinez noong 2022.

Nakahanda na si Ancajas na ipamalas ang kanyang mga itinatagong galaw at pamamaraan kontra kay Inoue na nakuha ang bakanteng titulo kay Liborio Solis noong Abril 8 sa pamamagitan ng unanimous decision sa Ariake Arena, na minsang naurong ang laban noong Nobyembre 15 matapos magkaroon ng rib injury ang defending Japanese titlist sa ensayo.

Sa oras na maisakatuparan na ang paghahandang ginagawa ni Ancajas, nakatakda ang grupo nitong lumipad patungong Japan sa Pebrero 18 upang doon tapusin ang kanyang pagsasanay at kailanganin ng kaunting pagkilala sa klima sa naturang bansa.

“Sapat na naman iyung adjustments ng weather sa Japan,” saad ni Jimenez, kung saan nasanay na rin sa malamig na panahon si Ancajas nang simulan nito ang preparasyon sa Amerika bago ito makansela noong isang taon, habang matagal rin itong nanatili roon matapos ang impresibong knockout victory laban kay Colombian boxer Wilner Soto na pinayuko sa pamamagitan ng fifth round technical knockout noong Hunyo 24 sa Minneapolis, Minnesotta.

Nauna nang sinabi ng kampo ni Ancajas na binabantayan nila ang kakayanan at kapasidad ng nakababatang Inoue na kanilang ikinukumpara ang lakas at galaw upang mahanap ang kinakailangang arsenal at solusyon sa laro, habang susubukan rin nitong maipaghiganti ang mga Pilipinong boksingero na tinalo ni Inoue sa mga nagdaang laban nito na kinabibilangan nina Mark Anthony Geraldo, Rene Dacquel, Froilan Saludar, Mark John Yap at pagpapatumba kay Jake Bornea noong isang taon.

(Gerard Arce)