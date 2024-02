KD, Alexa sweet sa Japan

Tutok ang mga faney sa mga sweet moments nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa Japan!

Andoon ang dalawa para manood ng ‘The Eras Tour’ concert ng award-winning singer-composer na si Taylor Swift.

Hindi kasi bahagi ang Pilipinas sa Asian countries na pupuntahan nito kaya ang drama ng mga Swifties, tawag sa fans ni Taylor, ay pumunta sa mga bansang Singapore at Japan para manood.

Sina KD, Alexa, at gayundin si Anne Curtis ang ilan sa Pinoy celebrities na nag-anunsyong manonood ng nasabing concert sa Tokyo Dome sa Tokyo, Japan.

Vacation din nga para sa KDLex love team ang pagpunta nila sa Japan after ng ilang buwan nilang taping ng kanilang first teleserye na ‘Pira-Pirasong Paraiso’.

Tuwang-tuwa naman siyempre ang mga KDLex fans sa moment na ito nina KD at Alexa na magkasama sa pagtupad ng pangarap na mapanood ang concert ni Taylor.

Sey ng isang fan, “We’re happy to see you both turning your dreams into reality.”

Hindi naman sila nabigo dahil pagtapak pa lang ng dalawa sa Tokyo, Japan ay nagpakilig na ang dalawa, ha!

Para nga raw nakatulong ang malamig na weather ng Japan para mas maging close ang dalawa sa mga ganap nila doon.

Kapansin-pansin din ang pagiging very consistent na gentleman ni KD kay Alexa na parang boyfriend na kung umalalay.

Well, hindi naman ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa Japan dahil last year ay doon din sila nagbakasyon.

Pero ang wish ng mga fans sana sa next na pagpunta nina KD at Alexa sa Japan ay mag-dyowa na ang mga ito.

Ang bongga!

(Byx Almacen)