Sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara de Representantes, ipinaalala ni Party-list Coalition Foundation Inc. (PCFI) president at Ako Bicol Party-list Rep. Elizaldy Co kay Senate Majority Leader Joel Villanueva ang utos ng Office of the Ombudsman na sumisibak sa kanya sa Senado.

Ginawa ito ni Co, chairperson ng House Committee on Appropriations, matapos ang “Who is he?” na pahayag ni Villanueva bilang tugon sa hamon ni House Majority Leader at Zamboanga City Rep. Manuel Jose Dalipe sa mga senador na isapubliko ang kanilang posisyon sa isyu ng pag-amiyenda sa economic provision ng Konstitusyon.

Nasaktan din umano ang mga kongresista sa pahayag ni Villanueva na mistulang nagsasabi umano na mas mataas ang mga senador kaysa sa kanila.

“Unang-una si Senator Joel ho ay dati naman siyang party-list and masyado ho atang mayabang ang ating senador at alam naman ho natin kung sino siya. Kilala naman ho natin si senator Joel Villanueva kung sino siya e,” sabi ni Co.

“Siya ho ay perpetually disqualified sa desisyon ng Ombudsman. Pero mukhang naapela ho niya,” dagdag pa nito.

Ang kasong tinutukoy ni Co ay kaugnay ng pork barrel fund scam kung saan sentro ng kontrobersiya si Janet Napoles na binansagang pork barrel queen noon.

“Kaya ‘yan ho ang pagkaka¬kilala natin nasuwertehan niya lang ho na best friend niya si P-Noy at hindi ho natin alam paano siya nanalo,” sabi ni Co patungkol kay dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III.

“Pero alam ho niya, natin, na marami siyang kaso sa Ombudsman. And alam natin na best friend siya ni Napoles, barkada siyang todo ni Napoles,” dagdag ng kongresista.

Si Villanueva ay nagsilbing kinatawan ng CIBAC party-list sa Kamara mula 2002 hanggang 2010. Siya ay itinalaga ni Aquino bilang hepe ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at nanalo sa pagka-senador noong 2016.

Noong 2016, naglabas ng resolusyon ang noon ay Ombudsman Conchita Carpio Morales at sinibak si Villanueva kaugnay ng paglalagay umano nito ng P10 milyong Priority Development Assistance Fund (PDAF) sa bogus non-government organization na iniuugnay kay Napoles.

“Liars go to hell,” sagot naman ni Villanueva “Lahat iimbentuhin, kapag desperadong mapagtakpan ang mabaho at pekeng PI nila.

Binanggit pa nito na noong July 31, 2019, dinismis ng Ombudsman ang reklamong grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service.

(Billy Begas)