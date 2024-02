Jermyn Prado, Kim Bonilla iba pa hanep sa padyakan

IPINAMALAS nina Jermyn Prado, Kim Bonilla at Angelica Mae Altamarino ang kanilang puwersa sa women’s race habang nangibabaw si Nichol Pareja sa men’s competitions nitong Martes sa ginanap na individual time trial (ITT) ng PhilCycling National Championships para sa Road 2024 sa Tuy at Nasugbu sa Batangas.

Ang trio, na nagsasanay bilang isang mini-team, ay nanalo sa kanilang ikalawang gintong medalya padyakang inihandog ng Standard Insurance at MVP Sports Foundation at inorganisa ng PhilCycling na nasa kalendaryo ng International Cycling Union (UCI).

“Talagang nagsanay at naghanda kami nang husto para sa mga kampeonato na ito,” sabi ni Prado, na ang mga protegee na sina Bonilla at Altamarino ay nakatutok sa pamantayan ng dating Southeast Asian Games gold medalist.

Nagwagi si Prado sa loob ng 43 minuto at 40.64 segundo sa proseso sa tinahak na 19.91kms course na Women Elite record nang halos dalawang minuto na naitala noong nakaraang Disyembre ng Philippine National Games.

Dinomina ni Bonilla ang Women Junior competition sa 10.68kms course na may 26:43.60 clocking, habang madali ding naipanalo ni Altamarino ang 14.34kms Women Under-23 race na may 37:15.89 clocking.

Wagi rin silang tatlo sa mga criterium race ng mga pedalan.

Ang oras ni Pareja na 44:24.93 ay apat na minutong mas mabilis kaysa sa gold medal-winning time sa PNG noong Disyembre sa 25.78kms course para maghari sa Men Elite race.

Nagwagi rin ng kanilang ikalawang gintong medalya sina Yvaine Osias at Jhay Karl Nunez sa Youth 2 (under 14) – si Osias ay nagtala ng 13:45.53 sa 5.38kms na karera at si Nunez ay naghari sa parehong distansiya sa 11:12.60.

Si Maria Louisse Alejado (kababaihan) ay nag-oras ng 23:12.60 at si Jerick Cabael (lalaki) ay nag-time ng 18:49.30 upang mapanalunan ang Youth 1 (under 14) race sa isang 5.38kms course, habang si Samstill Mamites (men) ang namuno sa Youth 2 (14-16) kumpetisyon sa isang 10.68kms na distansiya.

(Lito Oredo)