Issa Pressman, James Reid dedma pa sa kasalan

First Valentine’s date nina Issa Pressman at James Reid ngayong Feb. 14.

“Yeah, pero siyempre hindi ako ang magpa-plans kundi si James. Hahahaha!

“Ayaw niyang sabihin. Surprise nga raw.”

Pero dahil unang Araw ng mga Puso nila ni James, nag-i-expect ba siya ng matinding pasabog na ganap?

“No naman. Love is enough.

“Love and happiness. Nothing material. Nothing bongga. Love is enough,” sagot niya.

So, kumusta naman ang relasyon nila ni James?

“Great! Hahahaha!” masayang sabi niya.

Anyway, kung titingnan mo ang mga Instagram post ni James, ang dami-raming masasakit na mensahe para sa relasyon nila ni Issa. Ano ang reaksyon niya?

“I don’t have Facebook and Twitter. Tapos naka-block naman ang mga direct message sa akin. And hindi rin naman ako mahilig mag-read ng mga messages.

“For me, I don’t put my energy into that. I can’t control them naman, ‘di ba? Kung ano ang gusto nilang sabihin,” sabi ni Issa.

Pero sa ngayon, mukhang tahimik na ang lahat, at tanggap na ang relasyon nila.

“Nakakatakot before, eh. Now, it feels relieving. At least ngayon nakakahinga na ako. Not I feel, there’s more love around,” saad pa niya.

Ano ang secret ng relasyon nila ni James para maging matatag ang relasyon? Lalo na ngayong usong-uso ang hiwalayan.

“I think as long as there’s happiness, it will work. And kung nawawala na ang happiness, it’s just right to adjust. Kasi you can’t stay naman in a relationship kung hindi ka na happy.

“It’s a choice. I think everyone should respect that choice naman. It’s not a sad thing. It just means you’re happy moving on in different paths, different place,” sey pa rin ni Issa.

Anyway, marami pa ngang plano sa career si Issa. Gusto niyang paghusayan pa ang kanyang music career. Hindi pa siya sure kung kakayanin niya ang acting.

Pagdating sa personal, malabong-malabo pa raw siyang pakasal.

“Wala pa! I’m 26 pa lang. And we just got together also. And we’re building like a good foundation…”

Marami pa nga raw silang gustong subukan o pagdaanan sa buhay. Masyado pang bata ang 26.

At para kay Issa, mas gusto niyang mag-settle down kapag 30 na siya. Pero dapat daw ay mauna munang mag-asawa ang Ate Yassi Pressman niya, ha!

Anyway, sa celebrity premiere ng pelikulang ‘Lisa Frankenstein’ na isa sa mga bida si Liza Soberano nga namin nakachikahan si Issa. And speaking of Liza, super ganda ng role niya sa movie, at maaliw kayo sa acting niya.

Well…

(Dondon Sermino)