Ice Seguerra, Liza Diño tutok sa pagma-manage ng talent

Opisyal na nga na sina Ice Seguerra, Liza Diño (Fire & Ice) ang magha-handle ng career ni Ryan Gallagher sa Pilipinas.

Siya nga ang unang artista na ima-manage ng mag-asawa, kaya suwerte si Ryan, na sa kanya nakatutok ang lahat ng atensiyon.

At bilang pasabog na ganap ni Ryan, may concert siya agad ngayong Feb. 17 sa Music Museum, ang ‘The Voice of Ryan’, ha! At bongga, dahil sina Martin Nievera, Lara Maigue, Ice Seguerra ang mga special guests niya, ha!

Oh, di ba? Super solid agad-agad ang kauna-unahan niyang concert sa Pilipinas. Na siguradong mag-i-enjoy nga ang mga fan niya, na sumubaybay sa kanya noon pa man sa ‘The Voice USA’ season 19.

Anyway, masarap na ngang kausap si Ryan, na sabi nga niya, nakakaintindi na siya ng Tagalog.

“I can’t be sold!” patawa-tawang sabi ni Ryan.

Kilala nga si Ryan sa kanyang kaakit-akit na classical voice, lalo na sa kantang ‘The Prayer’ nina Andrea Bocelli, Celine Dion.

“February is here, and I am overcome with excitement, or are those nerves… haha! Just the fact that I get to share the stage with Martin, Ice, and Lara is a privilege and something I will remember forever. The amount of talent is incredible!” sabi ni Ryan.

Sa ‘The Voice of Ryan’ ay iso-showcase niya ang range niya bilang musical artist. Si Ivan Lee Espinosa, isang award-winning musician at arranger, ang magiging musical director ni Ryan, at si Liza ang creative director.

At bongga nga dahil si Ice ang stage director ng concert.

Siyanga pala, ang ‘The Voice of Ryan’ ay handog ng Katinko, at suportado ng Baron Method, Phillip’s Fine Jewelry.

Oh, siguradong super kilig ang mga faney sa concert na ito ni Ryan.

At para sa detalye at mga tiket, bisitahin ang Fire and Ice PH sa Facebook.

Bongga!