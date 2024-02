Hindi hihingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pa-ngulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa isyu ng paghahabol sa kanya ng International Criminal Court.

Ito ang inihayag ng dating Presidente sa isang panayam sa kanya sa radyo kasunod ng pa¬tuloy na imbestigasyon ng ICC sa umano’y war on drugs nito sa panahon ng kanyang admi¬nistrasyon.

Ayon sa dating Pangulo, hindi pa aniya Presidente si Marcos ay mayroon ng reklamo laban sa kanya sa ICC kaya siya na ang bahala sa kanyang sarili.

“Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking or his help. Hindi ko kaila¬ngan si Marcos. Alam ko hindi iyan ang intensiyon ni Marcos na takot-takutin ako na arestuin ako ng ICC. Sarili ko itong… it started even before him,” anang da¬ting Pangulo.

Kapag magtangka aniya ang ICC na arestuhin siya ay hindi ito magpapahuli nang buhay dahil uunahan niya ang mga ito kapag magpumilit na pumasok sa kanyang kinaroroonan.

“Walang pakialam ang ICC sa akin at hindi nila ako mahuhuli talaga. Mahuhuli nila ako, patay. Kung gusto man nilang magtangka pumasok, unahin ko na sila muna. Wala namang jurisdiction ang mga pumapasok na ‘yan eh. ‘Pag pumunta sila dito at a¬¬restuhin ako, magka¬barilan talaga ‘yan at uubusin ko mga ‘yan,” dagdag pa ng dating¬ Pangulo.

(Aileen Taliping)