‘Di babae sa dilim: Sunshine Cruz, Atong Ang ligawan stage pa lang

Hindi pa magdyowa sina Sunshine Cruz at Atong Ang!

‘Yan ang isiniwalat ng isang nakakaalam ng tungkol sa mga tsismis sa dalawa.

Actually, last year ay inusisa na rin namin si Sunshine tungkol sa tsikang magdyowa na sila ni Atong.

Bandang July last year kasi ay nakita ng isang kaibigan namin sina Sunshine, Atong na magkasamang nagdi-dinner.

Tanong nga sa amin ng taong ‘yon, “Magdyowa na ba sina Sunshine at Atong? Magka-date kasi sila!”

Pero sabi sa amin ni Sunshine, ayaw niyang pag-usapan ang tungkol doon kaya idinaan na lang namin ang tsikang iyon sa isang blind item.

Pero ngayong kalat na ang tsikang ‘yon, tinanong na namin ang isang malapit kay Sunshine.

Sabi naman nito, “Sabi ni Sunshine, hindi pa sila talaga ni Atong. Nanliligaw pa lang sa kanya si Atong.”

Actually, more than 12 years ago raw unang nanligaw si Atong kay Sunshine, pero nauwi sa wala ang panliligaw ng businessman sa aktres.

At nitong nakipaghiwalay lang daw si Sunshine kay Macky Mathay ay saka lang uli nanligaw si Atong.

“Hindi naman nagde-deny si Sunshine na nagde-date sila. Pero ligawan stage pa nga lang.

“Hiwalay naman si Atong sa misis niya, so wala namang problema.

“Actually ipinakilala pa nga ni Atong si Sunshine sa mga anak niya. Legal ang panliligaw ni Atong kay Sunshine. Hindi siya itinatago.

“Naka-display naman sa lahat kapag nagdi-dinner sila

“May time pa nga na nanood sila ng show sa Solaire.

“So hindi babae sa dilim si Sunshine.

“Hintayin na lang natin kung magiging sila,” tsika ng source namin.

Sabi pa ng source namin, alam din daw ni Gretchen Barretto, na business partner ni Atong, ang tungkol sa panliligaw ng businessman kay Sunshine.

‘Yun na!

(Jun Lalin)