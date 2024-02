Dinismis ng Regional Trial Court Branch 45 ng Tacloban City dahil sa kawalan ng merito ang dalawang petisyong inihain ni Palompon Mayor Ramon Oñate na naglalayong ipabawalang bisa ang inisyung search warrant ng korte laban sa DBSN Farms Agriventures Corp.

Nabigo rin ang petitioner na mabasura ang ebidensiyang nakuha ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang masuportahan ang alegasyon laban sa DBSN dahil sa umano’y paglabag sa environmental law ng chicken breeder farm.

“Both the Motion to Quash Search Warrant and to Suppress Evidence Illegally Obtained filed on January 19, 2024 and the Supplemental Motion to Quash Search Warrant and to Suppress Evidence filed on January 25, 2024 are denied for lack of merit,” saad ni Executive Judge Georgina Uy Perez sa kanyang 16-pahinang desisyon nitong February 2, 2024.

Pinuri naman ni Atty. Lloyd Surigao ang desisyon ng korte. Si Atty. Surigao ay isa sa legal counsel ng mga residente ng San Joaquin na siyang dumulog sa korte hinggil sa ginagawang pagtatapon ng DBSN ng chicken at iba pang solid waste na sinasabing nakapagdulot ng polusyon sa pinagkukunan ng tubig ng munisipalidad.

“This is another victory for the victims of DBSN’s illegal activities. The court was not deceived by Mayor Oñate’s attempt to cover-up the environmental transgressions of DBSN,” saad ni Atty. Surigao na kilalang environment warrior.

Ang DBSN Farm Agriventures Corporation ay minamay-ari ng pamilya ni Mayor Oñate.

Binasura ng korte ang argumento ni Oñate na ang Palompon Watershed Forest Reserve (PWFR) ay hindi isang protected area.

“The argument of the respondent that an act of Congress is necessary for the PWFR to be considered as a protected area, fails to impress this court,” ayon sa korte.

Wala pang komento si Mayor Oñate at ang DBSN sa desisyon ng korte.