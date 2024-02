Dedma sa hiwalayan kay Dominic: Bea binitbit pamilya sa Singapore

Ang saya lang dahil ka-bonding ngayon ni Bea Alonzo ang kanyang pamilya sa Singapore!

Dedma nga si Bea tungkol sa hiwalayan nila ni Dominic Roque at imbes na sagutin angga isyu sa kanila at nagdesisyong lumipad pa-Singapore kasama ang nanay niyang si Mary Anne Ranollo, ilang mga pamangkin, at iba pang miyembre ng kanilang pamilya.

Sabi ng isang malapit sa pamilya ni Bea, gusto raw i-enjoy ng aktres ang mga araw na wala siyang trabaho at mas masaya nga raw na magbakasyon siya abroad kasama ang kanyang pamilya.

Noong una raw ay sa Japan gusto ni Bea na isama ang kanyang pamilya, pero wala raw visa ang ibang mga isasama niya kaya sa Singapore na lang daw.

“Kasi kung sa Japan sila pupunta, aabutin pa ng isang linggo sa pag-a-apply ng visa ng ibang mga isasama ni Bea kaya sa Singapore na lang sila nagpunta.

“February 8-12 sila sa Singapore at walo silang unalis. 9:00am ang flight nila,” tsika ng aming source.

Kesa abalahin daw ni Bea ang sarili sa mga isyu tungkol sa hiwalayan nila ni Dominic ay mas gusto raw ng aktres na mag-enjoy na lang kasama ang kanyang pamilya.

“Masaya naman si Bea kapag kasama ang pamilya niya. Enjoy si Bea lalo na sa mga bata.

“Better na rin iyon.

“Dedma nga si Bea sa mga intriga. Sa mga isyung naglalabasan.

“Iba pa rin naman na ka-bonding mo ang pamilya mo,” sey pa ng source namin.

Hindi naman maikakailang sobrang close si Bea sa kanyang pamilya lalo na sa nanay niyang si Mary Anne na palaging nandoroon para sumuporta sa anak

‘Yun na!