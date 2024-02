NAMATAY ang isang crew member habang nagtatrabaho sa set ng isang bagong Marvel superhero na seryeng “Wonder Man”.

Ayon sa Disney, nahulog ang lalaking hindi pinangalanan mula sa mataas na rafters sa Radford Studio Center nitong Martes, Pebrero 6 at namatay dahil sa tinamong mga pinsala.

Nilinaw naman na hindi pa ginagawa ang mga eksena nang masawi ang crew.

Nagtatrabaho ang crew bilang rigger— isang termino sa industriya para sa isang taong gumagawa ng kagamitan tulad ng scaffolding, ilaw at mga kable ng kuryente sa mga set ng pelikula at telebisyon.

“Our thoughts and deepest condolences are with his family and friends, and our support is behind the investigation into the circumstances of this accident,” anang Marvel spokesperson sa isang pahayag.

Kasalukuyan nang iniimbestigahan ang naturang aksidente.

(Vince Pagaduan)