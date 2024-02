Christian Gian Karlo Arca hari sa Warden Rapid Chess

MULING ipinakita ni FM Christian Gian Karlo Arca ang kanyang tikas matapos maghari sa 1st Warden Rapid Chess Tournament na nilaro sa Activity Center ng Abreeza Mall sa Bajada, Davao City nitong Linggo ng gabi.

Nakipaghatian ng puntos si 14-year-old Arca kay Anthony Mosqueda sa sixth at final round upang ilista ang 5.5 points sapat upang sikwatin ang korona.

Ipinatupad ang six rounds Swiss System, kumadena ng limang sunod na panalo si Arca bago natablahan sa huling laro.

Nakopo ni Denzel John Amar ang second place na may limang puntos, kaparehong puntos sina Mosqueda at John Christian Lesaca, subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay nahirang na pangalawa ang una.

Third place si Moswueda habang pang-apat si Lesaca.

Samantala, si Arca ay pinarangalan sa naganap na SMC-Philippine Sportswriters Association Awards Night noong Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Nakatakda rin tumulak ng piyesa si Arca sa Antonio “Bolok” Santos Memorial Open Rapid Chess Tournament sa Pebrero 10.

(Elech Dawa)