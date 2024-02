Nakatanggap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tawag sa telepono habang nasa kalagitnaan ng situation briefing sa nangyaring pagbaha sa Davao region noong Miyerkoles.

“Tinatawagan ako ng scammer,” wika ni Marcos Jr. sa harap nina Vice President Sara Duterte-Carpio at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian.

Sa video ng Radio Television Malacañang, maririnig na tatlong beses na nag-ring ang cellphone ng Pa¬ngulo bago niya ito ni-reject.

Wala pang pahayag ang Presidential Communications Office (PCO) kung talagang scammer ang tumawag sa Pangulo.

Nitong nagdaang araw ay inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensiya ng gobyerno na paigtingin ang kampanya laban sa online scam at iba pang kahintulad na panloloko sa publiko.

Sinabi ni Secretary Ivan Uy ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na masyadong mauutak ngayon ang mga scammer.

“They are very adept in using what we call social engineering in order to steal your passwords, to cox into revealing your e-wallet accounts and so on,” paliwanag ng kalihim.

(Prince Golez)