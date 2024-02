Bayaning sekyu nagbuwis ng buhay  sa nalulunod na 2 paslit

ITINANGHAL na bayani ang isang security guard na hindi nag-atubiling isugal ang kanyang buhay para mailigtas ang dalawang batang babae na nalulunod sa dagat sa Liloan, Cebu.

Sa naantalang ulat na ipinadala ni Police Major Eric Gingoyon, hepe ng Liloan Municipal Police Station (MPS) sa Camp Crame kahapon, kinilala ang biktima na si Jundel Escorel, 18, substitute security guard sa isang pribadong residential area sa tabing dagat sakop ng Barangay Catarman sa bayan ng Liloan.

Nabatid na suma-sideline na security guard si Jundel para may ipantustos ito sa kanyang pag-aaral.

Lumitaw sa imbestigasyon na nangyari ang insidente noong umaga ng Pebrero 4 sa dagat na malapit sa binabantayan ng biktima.

Dito umano nag-outing ang isang pamilya kung saan unang lumusong at naligo sa dagat ang dalawang batang babae na edad 11 at 12.

Nabatid na nagkaroon ng outing ang isang pamilya at naunang naligo sa dagat ang dalawang batang babae na edad 11 at 12 pero ilang sandali lang ay nakita sila ng biktima na humihingi ng tulong at tila nalulunod.

Walang inaksayang sandali si Jundel at agad niyang nilangoy ang mga ito hanggang mailigtas niya ang mga ito. Gayunman, hindi na ito umabot sa pampang nang tangayin siya ng malakas na current at tuluyang nilamon ng alon.

Teorya ng pulisya, posibleng naubusan ng lakas si Jundel sa pagsagip sa dalawang bata. Narekober ang bangkay ng biktima sa Suba Bridge sa Barangay Poblacion makalipas ang ilang oras.

(Edwin Balasa)