Bago o segunda-mano?

Sa pagbili ng gamit, okay nga ba ang second hand o mas maganda pa rin ang bago?

Narito ang ilan sa pros at cons para makatulong sa iyo sa pamimili!

Kung gusto mo ng second hand, makakatulong ito sa pagkakaroon ng “better environment.”

Hindi na kasi kailangang gumawa ng bagong produkto na malaking tipid sa paggamit ng tubig, kemikal at iba pa.

Mababawasan din ang mga itinatapon kung may iba pang makikinabang.

Unique din ang karaniwang nahahanap sa mga second hand lalo na sa mga charity shops o auction sites.

Kung gustong makatipid, mas makakamura rin sa good-as-new items!

Tulad sa sasakyan na nasa isa hanggang dalawang taon pa lang, malaki na ang iyong matitipid kaysa sa brand new.

Pero sa pagbili ng second-hand, asahan ang ibat ibang kategorya tulad ng brand new, like new, good at fair items.

Kung online bumibili, mas makakabuting humingi ng maraming litrato ng produkto para masigurong sulit ang iyong binibili.

May mga preloved items din na hindi na matagal ang lifespan dahil ito ay gamit na.

Mahihirapan ka ring humanap ng eksaktong produkto na iyong hinahanap na pwedeng makaubos oras.

Kadalasan ring walang warranty at guarantee sa second-hand buys.

Pero ano man ang iyong binibili, bago man o luma, malaking tulong ang maging mabusisi para sa wais na pagpili!

(Natalia Antonio)